В сети разгорелся скандал вокруг избиения срочника в военной части Житомира: офицер якобы уже извинился

В сети появилась информация и видео, якобы в военной части в Житомире офицер избил срочника. Следом были также опубликованы кадры, на которых вроде бы обидчик извинился за совершенное и заявил о готовности понести наказание.

Видео дня

Соответствующие видео опубликовали Telegram-каналы. На первом из них, довольно коротком, видно, как коренастый мужчина наносит удар ногой в живот другому (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

На видео с "извинением" мужчина в военной форме представился как младший лейтенант Виктор Витусевич и признал свою неправоту, хотя конкретно относительно чего не сказал, и выразил готовность понести соответствующее наказание.

"Но я хочу сказать: алкоголь в армии – это недопустимо. Это смерть на фронте, риск для жизни всему подразделению, где бы он ни был – на учениях, или в районе выполнения боевых действий. Это недопустимо и нужно строго запрещать. Я буду отвечать за свои действия, сомнений в этом нет. Но это не изменит моего отношения к алкоголю в армии", – заявил мужчина на видео.

Отметим, что официального подтверждения ситуации и реакции от военного руководства о причинах и последствиях действий подчиненного нет.

Напомним: 11 марта в Харькове работники военкоматов зашли в ночной клуб и "осчастливили" отдыхавших там мужчин повестками. Военные заставили выключить музыку, включили обычный свет, проверили у всех посетителей документы и выписали приглашение на посещение военкомата.

Как сообщил OBOZREVATEL:

– в РФ трое военных-контрактников сбежали из части. Все они были приговорены к лишению свободы на срок от пяти до пяти с половиной лет, которые они должны провести в колонии общего режима;

– в Белгородской области РФ военный страны-агресора случайно убил своего сослуживца, когда снимал с себя заряженный АК-74М, не поставленный на предохранитель. Это произошло в котельной церкви.

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