В России трое контрактников, которые сбежали из части, получили по 5 лет тюрьмы: могут не переживать, что бросят на фронт

В России трое военных-контрактников сбежали из части. Всех их приговорили к лишению свободы на срок от пяти до пяти с половиной лет, которые они должны провести в колонии общего режима.

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Об этом сообщили росСМИ, ссылаясь на решение суда. Один из дезертиров также должен будет выплатить 30 тысяч рублей штрафа.

Отмечается, что Пермский гарнизонный военный суд признал их виновными в оставлении воинской части в период мобилизации на войну против Украины.

Так, один из дезертиров в июле 2022-го года захотел отдохнуть и не явился в свою воинскую часть в Бурятии для несения службы, проигнорировав таким образом и приказ о мобилизации.

Кроме того, после этого он угнал машину, на которой поехал в Пермь. Там его на следующий день задержали, а потом и судили вместе с другими контрактниками-беглецами. Этот правонарушитель получил пять лет колонии.

Второй такой же приговор получил военнослужащий армии РФ, который покинул свою воинскую часть в Ульяновске в октябре прошлого года и уехал жить в Киров. Там он пробыл, уклоняясь от службы, до ноября, а потом пошел в военную комендатуру и рассказал о своем поступке.

Третий дезертир получил пять с половиной лет колонии. Он в конце октября 2022-го года оставил воинскую часть и стал проживать в Кирове. В конце декабря контрактника-беглеца задержала полиция.

"Ранее этого контрактника осудили по статье о самовольном оставлении места службы на срок от 10 дней до месяца (часть 3 статьи 337 УК РФ) – наказание по этому делу мужчина еще не отбыл", сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский военнослужащий, который нес службу в Белгородской области вблизи границы с Украиной, добровольно сдался в плен нашим Силам обороны. После этого у него на родине разгорелся скандал.

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