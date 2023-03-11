В Харькове военнослужащие ''посетили'' ночной клуб, посетителям выписали повестки. Видео

В Харькове продолжается регулярная выдача повесток в общественных местах. Так, сегодня, 11 марта, работники военкоматов зашли в ночной клуб и "осчастливили" мужчин, которые отдыхали там.

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Об этом сообщают местные Telegram-каналы города Харькова. Военные включили обычный свет и начали выписывать повестки всем военнообязанным мужчинам.

"В Харькове военкомы "навели шороху" в одном из клубов", – говорится в сообщении.

В источнике добавляют, что военные заставили выключить музыку, включили обычный свет, проверили у всех посетителей документы и выписал пригласительные на посещение в военкомат.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащие планируют предоставить своим работникам бодикамеры. Теперь момент вручения повесток будут фиксировать видеосъемкой. Это означает, что в случае вручения этого военнообязанного документа во время патрулирования полиции и представителей ТЦК весь процесс будет записываться на камеру.

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