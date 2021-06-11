В сети показали маленьких Сталина, Гитлера и других лидеров стран-участниц Второй мировой. Фото

В просторах интернета опубликовали собранный снимок с лидерами девяти стран-участниц Второй мировой войны. Но не в том возрасте, когда происходили эти события, а в детстве.

Пользователи отметили, что даже маленькими все они выглядели как "хулиганы". Особенно диктаторы Сталин и Гитлер (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Среди лидеров на фото по порядку:

Дуайт Эйзенхауэр – один из главных американских военачальников Второй мировой, главнокомандующий сил антигитлеровской коалиции в Европе;

нацистский лидер Адольф Гитлер ;

Хирохито (император Сева) – 124-й император Японии, правивший в 1926-1989 годах;

Видео дня

президент Бразилии Жетулиу Варгас (в 1930-1945 и 1951-1954 годах);

советский диктатор Иосиф Сталин ;

Бенито Муссолини – фашистский диктатор Королевства Италия с 1922 по 1943 год;

Шарль де Голль , возглавлявший движение "Свободная Франция", от июля 1942 – "Франция, которая борется", которые были признаны руководством союзников по антигитлеровской коалиции;

премьер-министр Британии Уинстон Черчилль (в 1940-1945 и 1951-1955 годах);

32-й президент США Франклин Делано Рузвельт (с 1933 по 1945 год).

В комментариях под сборной фотографией лидеров стран-участниц Второй мировой пользователи писали, что, например, диктаторы Сталин и Гитлер, вероятно, и в детстве были "плохими ребятами".

"Все они похожи на хулиганов. И у них очень тонкие лица", "Гитлер и Сталин выглядят как лидеры элементарных банд хулиганов, а Рузвельт так: "Бей меня, если хочешь, но мой отец – адвокат, он тебя достанет!", "Малыш де Голль такой себе анемичный и бедный парень с испорченной разбитой семьей, у которого всегда есть лучшие шутки и которого все любят", "Сталин выглядит так, будто украл у вас деньги на обед", "А Гитлер похож на того парня, которого всегда бьют, но он все равно говорит дерьмо", "Муссолини выглядит так, как будто он мог быть в "Маленьких негодяях", "Почему меня не удивляет, что Черчилль выглядит заносчивым маленьким го*нюком", – комментировали пользователи.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как выглядели в начале своего политической карьеры мировые лидеры. Среди них – президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и королева Елизавета II.