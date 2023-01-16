В сети показали квартиру погибшего в Днепре тренера до и по прилету ракеты: осталась только кухня с яблоками

В сети показали квартиру погибшего в результате удара РФ по Днепру тренера по боксу Михаила Кореновского до и по прилету ракеты. Фото того, что осталось от его жилья – кухни облетело уже весь мир.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовано в Telegram. Это кадры з желтой кухни, на которой после атаки РФ чудом остались яблоки на столе (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах семья праздновала день рождение дочери. На той же кухне было много смеха и радости. Ребенок задувал свечи, счастливые родители целовали и обнимали своих детей.

Неизвестна точная дата съемки, но видно, что люди даже не подозревали, что с ними случится такое горе.

Однако страны-агрессор сломала все планы украинцев. Она отобрала отца у дочерей и у мужа у их матери.

Кроме того, она лишила Украину великого спорсмена. Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области.

OBOZREVATEL и ФБУ предлагает каждому небезразличному помочь семье тренера. Реквизиты карточки жены погибшего Ольгы Кореновской:

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Как сообщалось, 14 января Россия провела очередную массированную атаку с воздуха по Украине. Одна вражеская ракета ударила по жилой девятиэтажке в Днепре. Один из подъездов был полностью разрушен, от него остались лишь лежащие на земле тонны завалов.

Также OBOZREVATEL писал, что прилет разрушил 72 квартиры, исказил более 230. Многие мирные жители оказались под руинами собственного дома. С 15 по 17 января в Днепре объявлен траур по погибшим.

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