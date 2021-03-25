В сети показали фото самой старой украиноязычной газеты "Свобода" из XIX века

В сети появилось раритетное фото старейшей украиноязычной газеты "Свобода", которая начала выходить еще в XIX веке.

Снимок обнародовали на странице сообщества History Ukraine в Twitter. На нем запечатлен первый номер СМИ, датированный 1893 годом.

"Свобода" – старейшая в мире украиноязычная газета, выходит непрерывно с 1893 года. На фото выпуск №001, 1893 год", – отметили авторы поста.

Первый номер газеты "Свобода" за 1893 год Twitter History Ukraine

Напомним, что это СМИ основали в США. Оно стало официальным печатным изданием Украинского Народного Союза. Сначала газета выходила как двухнедельник, с 1894 года – как еженедельник, с 1915 – три раза в неделю, в 1921 стала ежедневной, а затем снова вернулась к формату еженедельника.

Известно, что со "Свободой" сотрудничали такие известные украинские деятели, писатели и журналисты, как Иван Франко, Михаил Павлик, Владимир Гнатюк, Богдан Лепкий, Вячеслав Будзиновский, Анатоль Курдидик и другие.

15 сентября 1963 года в городе Нью-Йорк "Свобода" отметила свое 70-летие. По этому случаю коллектив издания поздравили президент США Джон Кеннеди и губернатор Нельсон Рокфеллер.

Отметим, что на сайте газеты "Свобода" размещен архив всех ее выпусков, начиная с первого. Доступ к архивным номерам – свободный, за исключением вышедших в текущем году, которые доступны только подписчикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, именно в газете "Свобода" в 1981 году была опубликована первая статья украинской прессы о тогда еще будущем 46 президенте США Джо Байдене. На тот момент политик был сенатором-демократом от Делавэра.