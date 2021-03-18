В сети показали символическую фотографию украинской свадьбы на Донбассе

В сети опубликовали раритетную советскую фотографию украинской свадьбы на Донбассе, датированную серединой ХХ века.

Она появилась на Twitter сообщества History Ukraine. Авторы сообщения отметили, что фото было сделано в Мариуполе в 1959 году.

На снимке позирует пара молодоженов – она одета в белое платье средней длины и в фату с венком, а он – в штаны и белую вышиванку с объемной яркой вышивкой на груди.

В комментариях под заметкой украинцы выразили восхищение из-за внешнего вида новобрачных и провели параллель со свадьбами того времени на современной территории России.

"Где-то на залесье – шампанское на прокат", "Красивые", "И никаких кокошников", "От фото веет искренностью. Пусть бедно, но куда лучше, чем сейчас "богато", – написали пользователи.

Ранее украинский писатель Сергей Жадан поделился историей о патриотизме школьников в поселке Станица Луганская на Донбассе. По его словам, среди местных школьников распространился тренд на вышиванки.

Дети начали между собой соревноваться, у кого она лучше. Художник уточнил, что любовь к национальному символу у молодого поколения искренняя, а не показная.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали уникальные старинные фотографии украинок в традиционном национальном костюме. Одно из фото было сделано в конце 19 века, а второе – в середине 20-го.