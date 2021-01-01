В сети опубликовали фото с празднования первой новогодней елки в СССР, оно состоялось в 1935 году в Харькове.

Об этом пишет Telegram-канал "Веха (Харьков)". Торжества провели впервые с 1917 года: после революции елки отменяли из-за ликвидации советской властью "элементов религиозного культа" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"А вы знали, что Харьков – столица Нового года? На фото – первая в СССР новогодняя елка, которая прошла в харьковском Дворце пионеров в декабре 1935 года.

Елки после Октябрьской революции вышли из моды – долой религиозный культ. В 35-м году Новый год был неожиданно реабилитирован усилиями Павла Постышева, весьма неоднозначного государственного деятеля, который в детстве так любил Рождество, что скучал по нему все постреволюционные годы", – говорится в сообщении.

Первая елка в Харькове была живой. В качестве украшений использовали конфеты, яблоки, орехи, самодельные тряпичные игрушки. Наряжали символ Нового года харьковские пионеры. Тут же, у елки, прошел первый карнавал, дети были в костюмах летчиков-полярников, матросов, Чапаева, а также мишек, скоморохов, Дон Кихота и барона Мюнхгаузена.

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В нынешнем году обойдется без массовых концертов, гуляний и фудкортов из-за пандемии коронавируса. Но все же скучно в столице не будет, единственное условие посещений – соблюдение карантинных требований.