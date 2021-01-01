У мережі опублікували фото зі святкування першої новорічної ялинки в СРСР, воно відбулося в 1935 році в Харкові.

Про це пише Telegram-канал "Веха (Харьков)". Урочистості провели вперше з 1917 року: після революції ялинки скасовували через ліквідацію радянською владою "елементів релігійного культу" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"А ви знали, що Харків – столиця Нового року? На фото – перша в СРСР новорічна ялинка, що пройшла в харківському Палаці піонерів у грудні 1935 року.

Ялинки після Жовтневої революції вийшли з моди – геть релігійний культ. У 35-му році Новий рік був несподівано реабілітований зусиллями Павла Постишева, вельми неоднозначного державного діяча, який у дитинстві так любив Різдво, що нудьгував за ним усі пореволюційні роки", – йдеться в повідомленні.

Перша ялинка в Харкові була живою. Як прикраси використовували цукерки, яблука, горіхи, саморобні ганчіркові іграшки. Наряджали символ Нового року харківські піонери. Тут же, біля ялинки, відбувся перший карнавал, діти були в костюмах льотчиків-полярників, матросів, Чапаєва, а також ведмедиків, скоморохів, Дон Кіхота та барона Мюнхгаузена.

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У нинішньому році обійдеться без масових концертів, гулянь і фудкортів через пандемію коронавірусу. Але все ж нудно в столиці не буде, єдина умова відвідувань – дотримання карантинних вимог.