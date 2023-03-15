В Селидово и Новогродовку доставили около 5,5 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова доставил почти 5,5 тысяч продуктовых наборов жителям двух городков Донецкой области. Наборы поступили в Селидово и Новогродовку.

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Ситуация в регионе крайне опасна, враг ежедневно обстреливает соседние общины. Однако Фонд передает гуманитарную помощь людям. В этих наборах продукты, которые можно долго хранить. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

С начала полномасштабной войны жители Донецкой области (в том числе и временно уехавшие из региона) получили уже более 178 тысяч продовольственных наборов от Фонда.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.