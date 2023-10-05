В село в Одесской области привезли помощь от Фонда Рината Ахметова для пересленцев

Продолжается выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова для вынужденных переселенцев из разных областей Украины, живущих в селе Большой Дальник Одесской области.

Фонд направил в Одессу и область почти 3,5 тысяч продуктовых наборов. Для людей, которые были вынуждены переехать через военные действия, это весомая поддержка, которую ожидают.

В каждом наборе продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU