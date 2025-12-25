В Рождество Христово важно вспомнить, что мы, украинцы, – большая семья: поздравление Буданова

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов поздравил украинцев с Рождеством Христовым, отметив объединяющую роль этого праздника.

Он напомнил, что уже двенадцатый год подряд Украина встречает Рождество в условиях войны против России.

"Для многих украинских семей это означает, что за праздничным столом кого-то будет очень не хватать. Тех, кто прямо в эту минуту уничтожает московское зло – держит линию фронта, чтобы тьма, которая пожирает саму жизнь, не продвинулась дальше. Тех, кто заботится о чистоте неба, чтобы была видна рождественская звезда. Тех, кто прямо в эту минуту кого-то спасает – успокаивает, обезболивает, оперирует, зашивает раны. Тех, кто в плену ждет возвращения в родную Украину. Тех, чья воля и долг побороли страх – и они с Богом и Украиной в сердце вершили правосудие добра в бою с российскими оккупантами и вернулись из битв на щите", – сказал глава ГУР.

Он подчеркнул, что в Рождество Христово важно вспомнить, что мы, украинцы, – большая семья. У нас нет другого дома, кроме Украины. Человечность – наша национальная черта.

"Для нас самое дорогое – наши традиции, язык и культура, наша земля. Поэтому мы выбрали путь борьбы за свое и за своих. Должны горой стоять друг за друга, поддерживать близких, быть ответственными гражданами, отгонять уныние. Тогда нам станет под силу преодолеть все. Рождество Христово – символ любви и надежды на светлое будущее, признак циклического движения добра, которое всегда побеждает дремучий мрак. И так будет! С Рождеством, украинцы! Христос родился! Славим Его!" – поздравил Кирилл Буданов.