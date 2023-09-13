В Ровно водитель Ford Mustang устроил дрифт перед фотографиями погибших защитников Украины: нарушителя уже нашли. Видео

В Ровно водитель автомобиля Ford Mustang устроил дрифт перед фотографиями погибших защитников Украины. В полиции оперативно отреагировали на такую дерзость нарушителя.

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Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook. Как сообщается, 21-летний водитель, "дрифтовал" в центре города, на улице Соборной.

Так, водителя, который проявил цинизм и неуважение к погибшим воинам, а также нарушил правила дорожного движения, нашли и привлекли к ответственности.

"Одна Украина — два мира. Один на поле боя борется за свободу ценой жизни, а другой — дерзкий, циничный, дрифтует перед портретами погибших Героев.

В Ровно мы вчера нашли и привлекли к ответственности этого… 21-летнего водителя Ford Mustang, который "дрифтовал" на улице Соборной перед фотографиями наших павших защитников.

Склоните головы и почтите память о павших, когда проходите мимо и не забывайте, какой ценой дается свобода — ценой жизни наших людей", – подчеркнул Белошицкий.

Ранее сеть поразила фотография ребенка из Ровно, который плакал у стелы памяти с фотографией погибшего на войне старшего брата. Егору Мусе, отдавшему жизнь за Украину, было всего 19 лет. Маленький мальчик сел на брусчатку перед фотографией Героя и положил голову на колени, закрывшись руками. Это изображение распространили в социальных сетях.

Напомним, что в Радивилове в Ровенской области женщина украла из могилы погибшего военнослужащего 20 свежих роз, чтобы подарить их на день рождения невестке. Злоумышленницу уже наказали в соответствии с законом.

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