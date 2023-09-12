"Смотрит и тихонько плачет": сеть тронуло фото маленького мальчика возле стелы брату, погибшему в боях за Украину
Сеть поразила фотография ребенка, который плакал возле стелы памяти с фотографией его погибшего на войне старшего брата. Егору Мухе из города Ривне, который отдал жизнь за Украину, было всего 19 лет.
Маленький мальчик сел на брусчатку перед фотографией Героя и положил голову на колени, закрывшись руками. Соответствующий снимок распространили в социальных сетях.
"Так младший брат приходит к старшему брату, которому было 19 лет! И он сидит, смотрит и просто тихонько плачет", – подписал грустный кадр один из Instagram-аккаунтов.
"Егор был для Васечки больше, чем старший брат", – отметили в комментариях.
Интернет-пользователи не смогли сдержать эмоций. "Сегодня видела его... Я едва сдержала слезы", "Боже… Как больно", "Просто разрывается сердце от такого", – пишут в сети.
Егор Муха с позывным "Грин" родился в городе Ривне. Он служил в составе легендарного батальона "Волки Да Винчи" и погиб в боях под Бахмутом Донецкой области, в районе поселка Хромово.
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