В России полгода не могут решить, что делать с останками украинского солдата: отдать не могут и не хоронят

В России несколько месяцев не могут перезахоронить останки украинского солдата Константина Афанасьевича Талалая, который погиб еще во время Второй мировой войны в октябре 1941 года, защищая Москву.

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Родственники считают, что причина всему – война и отношения между Украиной и Россией. Останки военного выкопали еще летом прошлого года, и теперь они где-то хранятся, пока российские чиновники решают, что с ними делать.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Посоветовали обменять на пленного?

О том, что родной дядя Константин Афанасьевич Талалай погиб в октябре 1941 года под Москвой, Мария Петровна Поступайло (Талалай) узнала в августе прошлого года. До этого вся семья считала, что их родственник пропал без вести.

Они пробовали его искать, посылали запросы. И однажды им пришел ответ, что Константин Талалай пропал без вести. Но где, когда и при каких обстоятельствах, никто не знал. Бабушка всю жизнь надеялась, что однажды Константин вернется. Но так и не дождалась его.

А в прошлом году летом в Facebook на страничке одной украинской поисковой группы появилось сообщение о том, что в России найдены останки солдата Константина Афанасьевича Талалая, 1921 года рождения, родом из Винницкой области. Родных просили откликнуться.

"Я и мои двоюродные сестры откликнулись. Это мой родной дядя, брат моего отца. Нам передали российский номер телефона руководителя поискового отряда Дмитрия Писаренко. Я с ним связалась. Он мне сказал, что останки дяди можно передать. Но каким образом? Он посоветовал обратиться в наше Министерство обороны. А если родных нет, то останки будут похоронены в деревне Ельня Можайского района Московской области с 12 по 14 октября. Это было в прошлом году.

Я связалась с сестрой в Ярославле. Муж сестры мне даже сначала не поверил. Но я попросила его связаться с этим человеком. Он связался, потом сказал мне, что ему дали совет: через наше Министерство обороны попробовать обменять останки дяди на их пленного. Но даже если бы это было возможно, мы бы на такой шаг не пошли. Потому что сейчас нужно спасать наших живых пленных ребят, а не останки", – рассказывает Мария Петровна.

14 октября не похоронили

Однако 14 октября, как обещали родственникам, останки Константина Талалая так и не похоронили. Племянница считает, что так поступили неслучайно.

"Возможно, все это связано с войной. Ведь 14 октября в Украине отмечают День казачества. Видимо, для них хоронить украинца в такой день неприемлемо. Это же нужно указать его имя, откуда он родом. Это мое мнение. Но теперь родственникам сказали, что похороны будут ближе к весне, пока денег у них на это нет. Лучше бы они вообще его не трогали в таком случае, оставили бы в земле, поставили бы там крест. А так выкопали и теперь непонятно, где лежат его останки", – говорит Мария Петровна.

Похороны отложили до весны

В поисковом отряде "Укрепрайон №36" нам сказали, что передать останки украинского солдата в Украину не могут.

"Вместе с ним погибло еще 11 человек. У Талалая сохранилась записка в капсуле, поэтому его личность мы установить смогли. Также установили личность еще одного военного, он из Сибири. Остальных распознать не можем. Но также мы не смогли отделить останки Константина Афанасьевича от остальных. Поэтому чисто физически передать его мы не можем", – пояснили нам.

Также в отряде вопрос об обмене останков на российских пленных комментировать не стали, заверили, что это не в их компетенции.

Почему не захоронили солдата 14 октября? В организации говорят, что в тот день проводили торжественную процедуру с другими погибшими: "Это люди, которые погибли не в 1941 году, а в 42-43, чуть дальше, в 30 км от этого места. Это другой мемориал. Тем более, что место, где найден Талалай, нам надо было еще дообследовать".

Торжественное перезахоронение в РФ производят за счет бюджетных денег муниципальные власти. Теперь они решили, что Константина Афанасьевича и его однополчан будут предавать земле весной, когда потеплеет.

"Понимаете, областные власти решили делать это в более теплое время. Ведь мы приглашаем на мероприятие ветеранов, это люди уже в возрасте, немолодые, в мороз им будет дискомфортно. Мы детей, школьников туда привозим. Все это зависит не от поисковиков", – говорят в отряде.

Где именно и как хранятся останки погибших солдат, в отряде рассказывать не стали. Уточнили только, что у них есть специально отведенное для этого место.

Мария Петровна Талалай говорит, что в любом случае благодарна хотя бы за то, что поисковики установили, где и когда погиб ее дядя.

Константин Талалай родом был из Винницкой области. Призвали его еще в 1939 году на срочную службу, а потом началась война. В семье, к сожалению, не сохранились фото солдата, поскольку дом, где он жил, давно разрушен.