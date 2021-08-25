В России ответили на 'Крымскую платформу' и открыли дело против Украины из-за 'экоцида'

Следственный комитет России открыл уголовное дело против Украины об "экоциде". Речь идет якобы о перекрытии Северо-Крымского канала со стороны Украины.

Об этом сообщила журналистам представитель ведомства Светлана Петренко во вторник, 24 августа, передает "Интерфакс". По ее словам, дело заведено Главным следственным управлением СКР по ст. 358 УК РФ.

По данным российского следствия, после так называемого "вхождения Крыма в состав РФ" (оккупация Россией полуострова) "неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду, решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала".

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Отмечается, что после возведения строительства дамбы в Херсонской области была приостановлена подача воды по каналу с 26 апреля 2014 года. В результате якобы были истощены сельскохозяйственные земли, что повлекло изменения экосистемы залива Сиваш. За шесть лет уровень его солености возросло в три раза, значительно сократилась популяция животного мира.

"За последние шесть лет соленость Сиваша выросла в три раза. Популяции практически всех рассматриваемых видов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов, сократились, часть из них можно считать исчезнувшими. Водно-болотные угодья международного значения "Центральный Сиваш" и "Восточный Сиваш" теряют свое природоохранное значение", – сказала Петренко.

Она добавила, что перекрытие Северо-Крымского канала якобы оказало влияние на качество воды, используемой для питья и хозяйственных нужд, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей.

Напомним, что 23 августа, в Киеве состоялся саммит "Крымская платформа", на котором обсудили вопрос временной оккупации полуострова Россией. Участники мероприятия подписавшего совместный документ – декларацию. Что решили на Самми – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России заявили, что на Украину подадут в суд из-за "водной блокады" Крыма. Речь идет о пяти исках для возмещения ущерба.