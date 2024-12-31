В России на новогодних шоу появятся военные, причастные к убийствам украинцев: всплыли подробности

В России в новогодних шоу на федеральных каналах появятся российские военнослужащие, совершившие тяжкие военные преступления в Украине. Среди них – причастные к резне в Буче, убивавшие мирных жителей на Херсонщине, Киевщине и в других регионах Украины.

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Поздравлять жителей государства-агрессора с праздниками будут также оккупанты, причастные к казням сдавшихся в плен украинских военнослужащих. Информацию о "новой элите" РФ, которая уже этой ночью будет мелькать на всех российских телеканалах, собрало российское издание "Агентство".

"В новогодних шоу федеральных каналов россиян будут снова поздравлять военные. В "Голубом огоньке" на "России 1" появятся сержант спецназа Росгвардии "Витязь", действовавшего весной 2022 году в Буче, а также замполит 56-го десантно-штурмового полка, который Украина обвиняет в убийстве мирных жителей села Правдино Херсонской области, свидетельствует анализ "Агентства", – отмечено в сообщении.

Оккупантов, которые принимали участие в съемках "Голубого огонька", который россиянам покажут этой ночью, "засветили" в новостном сюжете на федеральном канале "Россия 1". В кадр попали десять военнослужащих, авторы назвали имена половины из них, еще троих идентифицировали журналисты "Агентства".

Так, не удостоился представления в сюжете "России 1" сержант центра специального назначения "Витязь" Росгвардии Лев Макеев. Спецназ "Витязь" в марте 2022 года был среди подразделений, действовавших в Буче.

Жители Бучи рассказывали западным журналистам, что самые большие зверства россияне совершали, когда в штаб (там впоследствии обнаружили удостоверение одного из бойцов "Витязя") приезжал "таинственный командир", который скрывал свое лицо.

"Агентство" разыскало опубликованную в январе 2023 года в издании "Тагильский рабочий" статьи-интервью с Макеевым. Копия материала также появилась на сайте городской библиотеки Нижнего Тагила – и там сохранилась цитата, которую на первоисточнике впоследствии удалили.

Так, Макеев в этой цитате рассказывал, что его подразделение "заходило из Белоруссии, действовало в глубоком тылу на аэродроме Гостомель", а "в марте перегруппировалось на другое направление фронта". В сентябре 2022 года, по словам Макеева, он участвовал в боях под Харьковом, которые закончились бегством российской армии из региона.

Будут россияне "любоваться" в новогоднюю ночь также на заместителя командира парашютно-десантного батальона Дениса Скакуновского. На момент начала вторжения России в Украину он служил ротным замполитом 56-го десантно-штурмового полка в Крыму и вместе со своим подразделением штурмовал Херсон.

Как писало издание Крым.Реалии, в ночь с 11 на 12 апреля десантники из 56-го полка расстреляли в селе Правдино двух местных жителей, охранявших оросительные агрегаты на местном сельхозпредприятии, рядом с которым обустроили свои позиции российские военные. После убийства десантники взорвали дом, где жили погибшие, вместе с пятью другими людьми, среди которых была 15-летняя девушка. Все находившиеся в доме гражданские погибли.

Также в "Голубом огоньке" появится командир штурмового отряда 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии Ильхом Петер. Он принимал участие в оккупации Бахмута, Авдеевки, Попасной, Белогоровки, Лисичанска и "еще десятков больших и малых населенников", расхваливали Петера российские пропагандисты.

А "Медуза" в апреле 2022 году сообщала, что в селе Богдановка Киевской области были обнаружены документы артиллеристов из 80-го танкового полка. За время российский оккупации в Богдановке было совершено не менее трех убийств мирных жителей и двух изнасилований. Одну из местных жительниц российские военные насиловали несколько часов после убийства у нее на глазах мужа, писала "Медуза".

Еще один военный преступник в "Голубом огоньке" – выпускник Московского общевойскового командного училища Денис Афонин.

Он внесен в базу "Миротворец" как командир одного из взводов 2-го батальона 4 мотострелковой роты 228 полка. Это подразделение весной 2022 года находилось в населенном пункте Великая Дымерка под Киевом. За время оккупации поселка, по данным Офиса генерального прокурора, россияне там убили 11 мирных жителей.

"Парад" военных преступников "Голубым огоньком" не ограничится. Так, на Первом канале в новогоднем шоу, помимо прочих, появятся руководитель ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилл Лосунчуков, командир огнеметного взвода Андрей Соловьев и Андрей Митяшин — командир танковой роты танкового батальона 70-го гвардейского мотострелкового полка. Оккупанты из этого подразделения, по данным военной разведки Украины, расстреляли взятых в плен военных ВСУ в селе Работино на Запорожье.

Напомним, ранее украинские правоохранители установили убийцу женщины с "красным маникюром" в Буче. Подозреваемым является Артем Тареев, 1995 года рождения, командир 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ РФ. Он лично отдал приказ на расстрел гражданских.

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