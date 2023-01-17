В России есть разные сценарии по Украине, враг занимается дезинформацией, пугая десантом на Одессу и вторжением из Беларуси – ГУР

В России есть разные сценарии по ведению войны в Украине. Тем временем российские пропагандисты занимаются дезинформацией, пугая десантом на Одессу и вторжением из Белоруссии.

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Об этом в эфире 24 канала заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, в геополитическом смысле режим кремлевского диктатора Владимира Путина и РФ уже проиграли, что очевидно уже для всего мира.

Юсов убежден, что именно продолжение войны гарантирует сохранение власти Путину и его приспешникам.

"Враг готовит разные сценарии и частично занимается дезинформацией, например, десант в Одессу или постоянное обсуждение темы Беларуси", – сказал он.

В то же время на данный момент нет сформированных ударных группировок и угрозы привлечения РБ к войне против Украины на стороне России.

Но Путин все еще не отказался от своей стратегической цели – геноцидной войны, то есть уничтожения украинского народа и государства и не собирается отказываться от этого.

В этой связи Украине нужно больше поддержки, больше оружия, в частности, средств противоракетной и противовоздушной обороны, а также больше санкций против Путина.

Юсов отметил, что поскольку блицкриг РФ провалился, кремлевский диктатор решил затягивать войну, ведь в противном случае его ждет только международный трибунал или бунт внутри страны.

В то же время задача Украины и международного сообщества заключается в максимально быстрой деоккупации территорий и обеспечении победы в 2023 году.

"Мы должны напоминать и себе, и миру, что все еще имеем дело с большим, страшным и опасным врагом, имеющим значительный количественный состав, разные виды вооружения, и ведет террористическую геноцидную войну", – добавил представитель ГУР МО.

Напомним, риск прямого участия белорусской армии в войне против Украины очень низкий, а риск повторного российского вторжения с территории Беларуси – низкий. Такую оценку дали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 16 января, Беларусь и Россия начали совместные лётно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск. В них будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и сил ПВО республики.

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