В Ривненской области на ходу загорелся поезд с пассажирами: все подробности чрезвычайной ситуации. Видео

В Ривненской области в четверг, 16 января, якобы на ходу загорелся поезд с пассажирами. Пожар начался в одном из вагонов. Речь идет о поезде сообщением Здолбунов – Сарны.

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Соответствующие видео публиковали в Telegram-канале "Рівне головне". На кадрах виден пожар на крыше или внутри вагона, а также летящие от огня искры. В то же время в ГСЧС OBOZ.UA сообщили, что не обнаружили пожара, когда прибыли на место.

"Загорелся поезд во время движения с пассажирами сообщением Здолбунов-Сарны, сообщают очевидцы. Пожар ликвидирован. Что именно произошло, и есть ли пострадавшие неизвестно", – писали на канале.

В Главном управлении ГСЧС Ривненской области OBOZ.UA сказали, что в 17:40 в службу спасения поступило сообщение о том, что загорелся вагон поезда. Спасатели оперативно выехали на место происшествия – две автоцистерны. По прибытию на место вызова пожар не был обнаружен.

"Пострадавших нет. После обследования спасателями вагона поезд продолжил свое курсирование на место назначения", – заявили спасатели.

Позже на канале "Рівне головне" уточнили, что в районе поселка Квасилов была зафиксирована вспышка искры в двигавшемся поезде. Инцидент произошел между остановками Басов Кут и Дворецкая. Пока поезд продолжал движение, сажа внутри постепенно выгорела и к моменту прибытия на станцию Ривне горение прекратилось.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева в среду, 15 января, возник пожар в подземном кабельном коллекторе. Событие произошло на улице Крещатик.

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