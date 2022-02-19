В РФ запретили принимать 'эвакуированных' жителей ОРДЛО на Кубани и в Ставрополье из-за 'сезона отпусков'

В России не захотели принимать жителей временно оккупированных районов Донбасса, которых главари террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" решили "эвакуировать" из региона. В частности их не рады видеть на Кубани и в Ставропольском крае.

С "предложением" не пускать жителей ОРДЛО в эти районы выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает российский "Интерфакс". С этим заявлением она обратилась к руководителю МЧС страны-агрессора Александру Чуприяну.

Она объяснила это тем, что на Кубани в Ставрополья якобы начинается сезон отпусков.

"Если можно и коллеги готовы принять, можно разместить (жителей ОРДЛО. – Ред.) в других местах. Но Краснодарский край и, возможно, Ставропольский край пока не вовлекать в эту систему", – сказала российская чиновница на пресс-конференции.

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Напомним, что российские пропагандисты распространяют дезинформацию о ситуации на востоке Украины. Фейком является так называемая массовая эвакуация населения из Донецка в РФ, попадание снаряда на российскую территорию, а также подрыв подстанции "Правым сектором" в "ДНР".

По состоянию на 19 февраля в городе тихо, паники нет. По словам блогера Дениса Казанского, массовой эвакуации в Донецке не происходит, а люди "осыпают проклятиями" главарей "Л/ДНР" Пушилина и Пасечника.

Что происходит на оккупированной территории – читайте в онлайн-хронике.

Отметим, что ранее советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош заявил, что, когда наступит подходящий момент, украинские военные смогут воспользоваться даже Керченским мостом, чтобывосстановить историческую справедливость на Кубани.

"А там и мост тот пригодится (Керченский. – Ред.), Кубань же тоже украинская. Поэтому при подходящих обстоятельствах мы и Кубань сможем вернуть", – отметил Ярош.

Для справки: Переселение из Украины на Кубань началось в 1792 году, а в 1796 году там уже насчитывалось 32 тыс. украинских казаков Черноморского войска. После переписи населения региона в 1926 году украинцы составили подавляющее большинство среди представителей этнического населения Кубани.

Отметим, что территория Кубани со времён Средневековья принадлежала Черкесии, Ногайской Орде и Крымскому ханству. В 1783 году, после упразднения Крымского ханства, Кубань указом императрицы Екатерины II была присоединена к Российской империи.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь "ДНР" Денис Пушилин в эфире российского пропагандистского канала заявил, что так называемая эвакуация жителей Донецкой области – это якобы начало широкомасштабной войны. По словам террориста, "к этому все готово".