В реанимобилях от Фонда Рината Ахметова будут оказывать помощь новорожденным

Во время массированных ракетных обстрелов россиян 8 июля 2024 года пострадала Национальная детская специализированная больница "Охматдет". На третий день после вражеского теракта Фонд Рината Ахметова передал заведению два современных реанимобиля, предназначенных для спасения новорожденных детей, и они уже начинают выезжать на вызовы.

Видео дня

"После ракетной атаки наше отделение сохранено, но автомобиль поврежден безвозвратно. Итак, когда узнали, что Фонд Рината Ахметова предоставляет нам сразу два автомобиля, то были поражены, умилены и благодарны. Настолько быстро! Мы можем продолжать работу", – говорит Лариса Никонова, руководитель отделения интенсивной терапии новорожденных "Охматдет".

В составе этого подразделения – неонатальная выездная реанимационная бригада, соприкасающаяся со сложными медицинскими случаями, включая злокачественные образования и врожденные заболевания младенцев. Для их транспортировки нужен качественный автомобиль.

"Этот автомобиль абсолютно отвечает всем современным требованиям. Здесь есть все: дефибрилляторы, мониторы, подогреватели инфузий, аппарат искусственной вентиляции. Искреннее благодарность Фонда Рината Ахметова и тем людям, которые помогают не прерывать помощь нашей самой уязвимой категории – новорожденным деткам", – подчеркивает врач.

Фонд не впервые помогает медицинским учреждениям Украины автомобилями скорой. В частности, в 2019 году был реализован проект "200 скорых для Украины", это крупнейший частный благотворительный проект в сфере неотложной медицины за время Независимости.

С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Следите за обновлением на сайте Фонда.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18).