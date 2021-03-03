В Раде уточнили, в каком часовом поясе останется Украина

Украина останется в зимнем времени (UTC +2), если Верховная Рада успеет проголосовать соответствующий законопроект №4201 в целом до 25 марта.

Как сказала на брифинге в парламенте народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, Украина должна остаться на зимнем времени.

"Это стандартное время, которое у нас с 25 октября по 25 марта. Надеемся успеть проголосовать в целом законопроект до 25 марта, и нам не нужно будет переводить часы уже 25 марта", – объяснила она.

В заключительных положениях законопроекта отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

В связи с этим Пидласа отметила, что если Рада не сможет принять закон до 25 марта, то между первым и вторым чтением нардепы предусмотрят поправку, согласно которой в Украине "в последний раз часы будут переведены 25 октября".

"Если Рада успеет проголосовать законопроект до 25 марта 2021 года, то мы изменим эту норму, и он вступит в силу сразу же, и мы не будем 25 марта переводить часы. Если возникнут какие-либо трудности и мы не будем успевать проголосовать, то мы еще дважды переведем часы, но 25 октября – в последний раз", – уточнила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта в Верховной Раде 277 голосами поддержали в первом чтении законопроект, который отменяет обязательный сезонный переход времени.

Инициатором документа выступил заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук, который уверяет – перевод стрелок часов не должен наносить ущерб гражданам.