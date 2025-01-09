В Раде продлили срок добровольного возвращения на службу после СОЧ: подробности

Украинские воины после самовольного оставления части смогут добровольно вернуться на службу и не получить наказания до 1 марта 2025 года. Этот срок был продлен на заседании Верховной Рады в четверг, 9 января.

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298 парламентариев отдали голоса за, еще 21 политик решил не голосовать. Голосов против не было. Результатами поделилась в своем канале в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

Ранее она сообщила, что предложение продлить срок добровольного возвращения из СОЧ обсуждалось на межведомственном совещании по ветеранской политике и социальной защите военных.

Напомним, что закон о добровольном возвращении на службу тех, кто впервые самовольно оставил воинские части или дезертировал, президент Владимир Зеленский подписал 28 ноября 2024 года.

У воинов было время вернуться на службу до 1 января 2025-го и избежать уголовной ответственности. В итоге этот срок продлили на два месяца.

Как писал OBOZ.UA:

– По состоянию на 5 декабря на службу добровольно вернулись 8 тысяч военных, которые самовольно покинули свою часть или дезертировали.

– Воины Сил обороны, вернувшиеся на службу после СОЧ, снова будут получать денежные выплаты и обеспечение. Для этого нужен официальный приказ командира о зачислении в резервный батальон.

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