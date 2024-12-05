Будут освобождены от уголовной ответственности: в ОГП сказали сколько военнослужащих уже вернулось после СЗЧ. Видео

По состоянию на четверг, 5 декабря, на военную службу добровольно вернулись 8 тысяч военных, самовольно покинувших воинскую часть (СОЧ) или совершивших дезертирство. Только за последнюю неделю их количество составило более 3 тысяч.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Там отметили, что для освобождения от уголовной ответственности военнослужащие, которые во время действия военного положения впервые самовольно покинули место службы или совершили дезертирство, до 1 января 2025 должны добровольно вернуться на военную службу.

"Был принят закон, регулирующий порядок освобождения военнослужащих от уголовной ответственности за совершение СОЧ и дезертирства. Кроме того, 29 ноября вступил в силу закон о порядке возобновления прохождения военнослужащими военной службы, совершившими указанные виды уголовных правонарушений", – напомнил начальник отдела Специализированной прокуратуры сфере обороны Офиса генерального прокурора Саиан Севак.

Он также добавил, что более 5 тысяч военнослужащих возвращено в порядке закона освобождении от уголовной ответственности и более 3 тысяч по второму закону.

"То есть с 29 ноября более 3 тысяч военнослужащих вернулись на военную службу через закон, возобновляющий социальные гарантии, льготы, продовольственное, денежное и материальное обеспечение", – акцентировал Саиян Севак.

Напомним, что по состоянию на 3 декабря около трех тысяч военнослужащих вернулись на службу после самовольного ухода из части. Это были данные за последние 72 часа. Как дальше будет складываться их служба, рассказывал OBOZ.UA.

Согласно новому закону, у военных, самовольно покинувших часть и дезертировавших, есть месяц, чтобы вернуться на службу, избежав уголовного наказания. Сделать это могут до 1 января 2025 года.

У командиров 72 часа для возобновления действия контракта или возобновления служебного статуса военного. Все денежные, продовольственные и вещевые выплаты, льготы и социальные гарантии также возобновляются.

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