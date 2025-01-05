Срок добровольного возвращения из СОЧ могут продлить: что известно

1 января этого года истек срок для добровольного возвращения военных на службу из СОЧ (самовольное оставление части). Однако его могут продлить – такая идея уже обсуждается.

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Об этом в Telegram написала заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук. Предметом обсуждения является то, на сколько этот срок могут продлить.

"Итак, это пока только идея, но мы уже начали обсуждать это с оборонным комитетом ВРУ. Спасибо Председателю комитета Александру Завитневичу за оперативность", – отметила Верещук.

Об этом говорили на межведомственном совещании по ветеранской политике и социальной защите военнослужащих и членов их семей. Среди других на нем присутствовали представители Минобороны, ВСУ, Военной службы правопорядка, а также некоторых боевых подразделений.

В работу также приняли идею о том, что для работы по возвращению воинов из СОЧ нужно активнее привлекать рекрутеров из успешных боевых подразделений.

"Если у кого получается успешно вернуть бойца в строй, ну то надо дать людям работать и всячески поддержать. (К слову, не допускать ситуации, когда подразделение договорилось забрать человека после СОЧ к себе, а его направляют в другое подразделение)", – написала заместитель руководителя ОП.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 5 декабря на военную службу добровольно вернулись 8 тысяч военных, самовольно покинувших военную часть или совершивших дезертирство.

Мы также писали о том, что военнослужащие Сил обороны, добровольно вернувшиеся на службу после СОЧ, снова будут получать денежные выплаты и обеспечение. Для этого нужен официальный приказ командира о зачислении в резервный батальон.

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