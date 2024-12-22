Как долго ждать выплаты военным, вернувшимся из СОЧ: в Минобороны назвали сроки

Военнослужащие Сил обороны, добровольно вернувшиеся на службу после СОЧ (самовольного оставления части), снова будут получать денежные выплаты и обеспечение. Для этого требуется официальный приказ командира о зачислении в резервный батальон.

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Об этом рассказал начальник отдела коммуникаций Главного управления Военной службы правопорядка Сергей Кузьменко, видео опубликовано на канале Министерства обороны на Youtube. Также возобновляются все льготы, предусмотренные украинским законодательством.

"Когда командир выдает приказ по строевой части, что военнослужащий зачислен в резервный батальон, с этого момента ему возобновляется выплата денежного обеспечения, осуществляется обеспечение вещевое, пищевое и т.д. Также возобновляются все льготы в соответствии с действующим законодательством", – рассказал он.

В промежуток времени с момента оставления военным своей части до издания приказа о зачислении в резервный батальон выплаты и обеспечение вещным имуществом не производятся.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в конце октября подписал закон, согласно которому военные, впервые покинувшие военные части или дезертировавшие, могут добровольно вернуться на службу.

По закону сделать они это могут до 1 января 2025 года.

После того, как военный возвращаетесь на место своей службы, у командира 72 часа для продления действия контракта или возобновления его на службе.

Как сообщал OBOZ.UA, за трое суток после вступления в силу закона, который вносит изменения в условия продления военной службы во время действия военного положения, в ряды ВСУ вернулись около 3 тысяч находившихся в СЗЧ военнослужащих.

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