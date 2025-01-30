Будут ли штрафовать ограниченно пригодных, которые не успеют пройти ВЛК до 5 февраля: объяснение Верещук

В Украине продлят срок повторного прохождения ВЛК ограничено пригодными лицами. Дедлайн перенесли на четыре месяца – до 5 июня.

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Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук. Она сообщила, что соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 30 января.

До принятия этого закона ТЦК не будут штрафовать тех, кто не успеет пройти ВЛК до 5 февраля.

По словам Верещука, сегодня в Офисе президента провели рабочее совещание по прохождению ВЛК ограниченно пригодными. В ней принимали участие представители Минобороны, ВСУ, Минздрава, Командования Медицинских сил, а также глава профильного парламентского комитета Александр Завитневич.

На совещании обсудили необходимость безотлагательного принятия законодательных изменений по этому вопросу, а именно:

– повторное прохождение ВЛК не обязательно для лиц до 25 лет и для тех, кто должным образом признан лицом с инвалидностью;

– Дедлайн переносится с 5 февраля на 5 июня.

"Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде сегодня под номером 12457", – сообщила Верещук.

Также на совещании обсудили надлежащую организацию процессов, чтобы после установления новых сроков люди смогли вовремя пройти ВЛК.

"Договорились, что до принятия вышеуказанного закона, ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВЛК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск. Соответствующая директива будет направлена по принадлежности", - отметила Верещук.

Напомним, что 25 января 2025 года заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук сообщила, что миллионы украинцев, ранее получивших статус "ограниченно годный", не успеют пройти ВЛК до 4 февраля, как этого требует законодательство, поэтому инициировано продление этого срока по крайней мере на три месяца .

Как сообщал OBOZ.UA, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук сообщила, что готовится законопроект о продлении срока прохождения ВЛК для ограниченно пригодных. Она анонсировала два важных законодательных изменения.