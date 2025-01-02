В Раде назвали главную проблему подготовки военных и сказали, планируют ли снижать мобилизационный возраст

В Украине главная проблема во время боевой подготовки мобилизованных – это ее короткий срок. Курсы базовой военной подготовки остаются сокращенными. В то же время, качество тренировок украинских бойцов зависит от командования воинских частей.

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Об этом сказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире "Украинского радио". По его словам, комитет с октября по декабрь 2024 года проводил выезды на основные полигоны и тренировочные центры.

Нардепы общались с мобилизованными, а также руководителями этих структур.

"Главная проблема, которую мы видим, от которой напрямую зависит уровень боевой подготовки, профессиональной подготовки мобилизованных военнослужащих – это короткие сроки их подготовки. Но они опять же связаны с войной и у нас порой не хватает физического времени обеспечить подготовку в течение двух-четырех месяцев", – сказал Вениславский.

Однако, по словам нардепа, существуют отличия в уровне подготовки между разными тренировочными центрами. Комитет предложил руководству Минобороны и командованию ВСУ распространить передовую практику с наиболее эффективных полигонов на менее эффективные.

Он считает, что чем длиннее будут сроки пребывания военных в тренировочных центрах, тем больше они будут подготовлены к выполнению боевых задач.

Также Вениславский высказался о том, есть ли у Рады инициативы по снижению мобилизационного возраста. По его словам, ни один законопроект по этому поводу в парламенте не зарегистрирован.

Нардеп подтвердил, что время от времени западные партнеры призывают Украину принимать решение о снижении мобилизационного возраста. Однако сейчас имеющееся количество личного состава в Украине еще не обеспечено в полной мере вооружением, поэтому нет смысла в большем количестве мобилизованных.

Как сообщал OBOZ.UA, генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что в Украине нет необходимости мобилизовывать в ряды Сил обороны мужчин с 18 лет. По крайней мере, на данный момент, когда такой ресурс нечем вооружать.

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