В приложении Армия+ появится военное удостоверение: какие сроки реализации проекта

В мобильном приложении Армия+, которым пользуются бойцы Сил обороны, вскоре должны появиться военные удостоверения. Этот проект министерство обороны намерено реализовать в первом полугодии 2025 года.

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Об этом рассказала заместитель главы ведомства по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью блогеру Сергею Стерненко. По ее словам, такая функция будет запущена после реализации единого реестра военнослужащих.

Законопроект о создании такого реестра уже прошел два чтения в Верховной Раде и ждет подписи президента.

"Это будет единственный электронный документ для всех военных. И в Армии+ будет военное удостоверение с фотографией, званием, должностью. Это будет реализовано, когда мы запустим единый реестр военнослужащих", – сказала она.

Как только руководством государства будет подписан документ, министерство обороны сможет запустить этот реестр.

"Я думаю, что где-то за первое полугодие 2025 года фактически до июня мы реализуем военное удостоверение", – сказала Черногоренко.

Напомним, что платформа Армия+ была запущена в начале августа 2024 года. Приложение создали специалисты Центра масштабирования технологических решений при Генштабе ВСУ совместно с Минобороны с целью цифровизации услуг для военнослужащих и повышения эффективности службы.

Одна из наиболее ожидаемых функций приложения – возможность предоставления электронных рапортов.

Ранее правительство приняло постановление о внедрении механизма перевода между воинскими частями по инициативе военнослужащих. Механизм разрабатывался во взаимодействии гражданского общества, Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины, а переводы будут работать через "Армию+". Постепенно в приложении внедряются новые услуги.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны объявило о запуске цифрового рейтинга боевой эффективности командиров. Они будут представлять отчеты о поражении врага в приложении Армия+.

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