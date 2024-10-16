В прифронтовой Яровой семье с детьми получили продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

Поселок Яровая, недалеко от Лимана Донецкой области, с начала вторжения пережил оккупацию, а недавно – пожар, который произошел в заминированном российской армией лесе. Огонь повредил многие дома. Семья с детьми, проживающими в поселке, получили продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова.

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"Спасибо, что вы помогаете людям. Дети растут, постоянно что-то нужно", – говорит жительница Яровой Татьяна, которая ожидает седьмого ребенка.

В Яровой проживает немало вынужденных переселенцев, как приехавших после 2014 года, так и людей, которые недавно покинули свои дома.

Мы приехали сюда в 2015 году и еще тогда получали помощь от Фонда Рината Ахметова. Это то, что действительно необходимо большая поддержка", – говорит переселенка из Горловки Ирина.

С начала полномасштабной войны Фонд направил более 380 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.