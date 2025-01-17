В Полтавской области мужчина получил повестку, но уклонился от мобилизации: как наказали

В Полтавской области мужчина, получивший повестку, но больше года избегавший мобилизации, получил один год испытательного срока. Суд учел, что он донатил на армию и раскаялся.

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Об этом говорится в приговоре Гадячского районного суда Полтавской области. По материалам дела, в октябре 2023 года гражданин был признан годным к мобилизации.

В ноябре 2023 года он получил повестку, однако уклонился от призыва.

На суде мужчина признал вину и раскаялся.

Он сказал, что не явился за повесткой, потому что на его содержании находится "состарившаяся мать, которая самостоятельно не может себя обслуживать", поэтому он "не может ее оставить одну".

Суд проанализировал материалы дела и учел то, что мужчина по месту жительства характеризуется посредственно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, перечисляет донаты для Вооруженных сил Украины, на учете у психиатра и нарколога не состоит.

Поэтому подсудимый признан виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорен к одному году испытательного срока.