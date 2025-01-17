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В Полтавской области мужчина получил повестку, но уклонился от мобилизации: как наказали

Анна Паскевич
Общество
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В Полтавской области мужчина получил повестку, но уклонился от мобилизации: как наказали

В Полтавской области мужчина, получивший повестку, но больше года избегавший мобилизации, получил один год испытательного срока. Суд учел, что он донатил на армию и раскаялся.

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Об этом говорится в приговоре Гадячского районного суда Полтавской области. По материалам дела, в октябре 2023 года гражданин был признан годным к мобилизации.

В ноябре 2023 года он получил повестку, однако уклонился от призыва.

На суде мужчина признал вину и раскаялся.

В Полтавской области мужчина получил повестку, но уклонился от мобилизации: как наказали

Он сказал, что не явился за повесткой, потому что на его содержании находится "состарившаяся мать, которая самостоятельно не может себя обслуживать", поэтому он "не может ее оставить одну".

Суд проанализировал материалы дела и учел то, что мужчина по месту жительства характеризуется посредственно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, перечисляет донаты для Вооруженных сил Украины, на учете у психиатра и нарколога не состоит.

Поэтому подсудимый признан виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорен к одному году испытательного срока.