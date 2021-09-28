В Полтавской области мошенница сняла с пенсионера 'порчу' на 600 тысяч гривен

На Полтавщине мошенница обманула 73-летнего мужчины на более полумиллиона гривен. На следующий день в области от действий аферистов пострадала 83-летняя женщина, у которой путем обмана отобрали все имеющиеся дома деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Полтавской области. Отмечается, что оба преступления произошли в результате того, что потерпевшие впустили в свой дом незнакомых людей.

Так, 26 сентября в городе Хорол, Лубенского района, во двор пенсионера 1948 года рождения зашла неизвестная женщина, которая убедила мужчину в том, что ему нужно снять порчу. В результате мошенница отобрала у него деньги в сумме около 600 тысяч гривен.

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Другой случай произошел 27 сентября в Кременчуге. Жертвой мошенников стала пенсионерка 1938 года рождения, к которой пришли две незнакомые женщины, представившись работниками социальной службы. Они под предлогом обмена старых купюр украинских гривен на новые завладели деньгами женщины в сумме 13 тысяч грн.

По данным фактам проводится расследование, правоохранители устанавливают лица, причастные к данным преступлениям, чтобы привлечь их к ответственности.

Полиция просит украинцев быть осмотрительными и отметила, что в государстве не проводят замены денег "старые на новые", тем более дома. Также не нужно общаться с незнакомыми лицами, навязчиво предлагающими "снять порчу" – это мошенники.

Поэтому, чтобы избежать таких крайне неприятных ситуаций, правоохранители советуют не впускать чужаков в свой дом, а при малейшем подозрении - сообщить в полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе у пенсионерки выманили более 400 тысяч гривен:мошенник убедил пострадавшую, якобы ее купюры – фальшивые и пообещал поменять их на настоящие.