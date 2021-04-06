В Полтаве предприниматели перекрыли движение, протестуя против карантина. Фото

В Полтаве во вторник, 6 апреля, предприниматели устроили протест против карантинных ограничений, блокировав на несколько часов движение центральными улицами города и трассой.

Об этом сообщило местное издание "Зміст". Акцию провели работники рынка, которые хотели, чтобы им позволили снова открыть свои торговые точки.

Протестующие завили, что решили обратиться к президенту Украины с просьбой выразить недоверие председателю Полтавской областной государственной администрации.

Кроме того, предприниматели требовали выплаты социальной помощи от правительства и равных условий для работников различных рынков в условиях локдауна.

Люди заняли пешеходные переходы, перекрыв въезды на улицах Сенной и Зыгина. Машины, а также общественный транспорт, были вынуждены искать объезды. Движение троллейбусов на время акции остановилось.

Также работники рынков перекрыли трассу Киев – Харьков.

После акции глава Полтавы Александр Мамай встретился с предпринимателями и обещал пообщаться с главой Полтавской ОГА Олегом Синегубовым для ослабления карантина, передает местный портал "Vgorode".

Мамай сказал, что городская власть на уровне общины может только усилить карантин. Полномочиями для ослабления ограничений чиновники не располагают.

Акция, проведенная 6 апреля, стала уже третей подобной.

Добавим: за 5 апреля в Полтавской области выявили 730 новых инфицированных COVID-19, 23 заболевших умерли.

На части территории Полтавской области с 3 по 17 апреля действует усиленный карантин из-за распространения коронавируса. Новые правила запрещают работу многих заведений и проведение массовых мероприятий.

Как ранее писал OBOZREVATEL: