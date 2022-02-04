В Полтаве демонтировали памятник российскому полководцу Суворову. Фото и видео

Региональный представитель Украинского института национальной памяти в Полтавской области Олег Пустовгар заявил, что в областном центре демонтировали памятник полководцу Александру Суворову. Перед демонтажем было решено, что монумент не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники.

Осенью прошлого года памятник переместили в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации – филиал Национального военно-исторического музея Украины как экспонат. Об этом сообщает издание "Полтавщина" (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пустовгар обнародовал письмо председателя Украинского института национальной памяти Антона Дробовича к директору Национального военно-исторического музея Украины Андрею Ильенко, в котором говорится, что памятник был изготовлен в 1974 году скульптором-любителем, а потому вопрос его художественной ценности открыт.

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Отмечается, что указанный памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, потерявшей свое значение после обретения Украиной независимости. Следовательно, целесообразность музеефикации и экспонирования этого памятника начали рассматривать в контексте монументальной пропаганды эпохи СССР.

"Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" Российская Федерация признана государством агрессором. Следовательно, установка памятника А. Суворову, который признан наиболее выдающимся полководцем современной России, фактически является актом возвышения одного из главных героев государства-агрессора", – отметил в официальном письме глава Института нацпамяти Дробович.

Напомним, в прошлом году в Голосеевском районе Киева коммунальщики снесли памятник, который был посвящен дружбе Киева с Москвой. Он находился в сквере на улице Маршала Якубовского, 8.

В ноябре 2021 года в селе Калиновка Киевской области общественные активисты снесли памятник "227 полку Народному комиссариату внутренних дел СССР". После Революции Достоинства применялось множество попыток убрать монумент, но до сегодняшнего дня ни одна из них не была успешной.