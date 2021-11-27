В годовщину Голодомора в Киевской области снесли памятник чекистам НКВД. Фото

В субботу, 27 ноября, в селе Калиновка Киевской области общественные активисты снесли памятник "227 полку Народному комиссариату внутренних дел СССР". После Революции Достоинства применялось множество попыток убрать монумент, но до сегодняшнего дня ни одна из них не была успешной.

Об этом в Facebook сообщил общественный деятель Сергей Стерненко. По его словам, монумент палачам украинского народа из НКВД снесли "случайные прохожие люди" и члены патриотического движения "Гонор" (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам Стерненко, эта каменная глыба много лет была местом поклонения расформированного "Беркута", а в годовщину Голодомора там был обнаружен еще венок от Национальной гвардии. Вместе с тем он написал, что участников акции уже пытаются преследовать правоохранительные органы.

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"Любители советских оккупантов из полиции уже пытаются преследовать декоммунизаторов. Но небезразличным нечего бояться, потому что они на своей земле выполнили требования закона, уничтожив памятник палачам", - пишет Стерненко.

Стоит отметить, что в субботу, 27 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов. Эта скорбная дата ежегодно приходится на четвертую субботу последнего месяца осени. По разным оценкам, этот Голодомор убил от 4,5 до 10 миллионов человек в УССР и на Кубани, большинство погибших были жителями сел. Голод был сознательно организован руководством ВКП(б) и правительством СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области обнаружили останки воинов Украинской повстанческой армии (УПА). Были эксгумированы останки 16 человек – 15 мужчин и одной женщины. Предполагается, что недалеко от места захоронения был бой с чекистами НКВД, о чем свидетельствуют огнестрельные ранения.

Также под Одессой археологи в слое мусора нашли массовое захоронение жертв сталинских репрессий. Историки считают, что здесь могут находится останки до 20 тыс. одесситов, расстрелянных сотрудниками в НКВД 37-38 годах.