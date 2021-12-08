В Польше украинский заробитчанин "спустил" в стриптиз-баре 800 тыс. грн: говорит, что ничего не помнит

Украинский заробитчанин в Польше по имени Петр потратил за вечер стриптиз-клубе Варшавы 120 тысяч злотых (что по нынешнему курсу – 806 404 грн). Однако он даже не помнит, как и на что "спустил" почти все свои сбережения.

Как пишет Mukachevo.net, мужчина рассказал, что в тот вечер он гулял и выпивал вместе с друзьями и когда они проходили мимо go-go клуб, стоящие рядом девушки пригласили провести время в их заведении.

Через некоторое время Петра якобы пригласили в VIP-зал, а что было дальше – он не помнит. Лишь то, что ему все время подносили банковский терминал, чтобы он вводил пин-код, однако какие суммы там фигурировали, мужчина не понимал. Заробитчанин предположил, что ему могли что-то подсыпать в напиток.

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"Почти все деньги, которые были у меня на счету, исчезли. Осталось всего 400 злотых", – подчеркнул мужчина.

Он обратился в прокуратуру, однако там отказались возбуждать дело, а суд отклонил апелляцию. Отмечается, что камеры наблюдения зафиксировали, что мужчину ни к чему не принуждали и состава преступления не было.

"Даже если жертва находится в состоянии алкогольного опьянения, он несет ответственность за свои действия", – заявила представитель Окружного суда в Варшаве.

В то же время Национальная прокуратура ведет расследование по нарушениям в go-go клубах по всей Польше, поэтому заробитчанин надеется, что после огласки его истории отзовутся другие пострадавшие, а ему удастся вернуть хотя бы часть средств.

Напомним, ранее клиентка ПриватБанка в Украине сообщила, что учреждение присвоило часть ее денег. В то же время, по ее словам, в самом банке ее попросили доказать, что эти деньги действительно принадлежат ей.

Так, на 29 ноября она имела на карточке 9480 грн с нулевым кредитным лимитом. А 30 ноября ПриватБанк якобы "разделил" ее деньги на две части: 5000 грн – кредитный лимит; 4480 грн – собственные средства. После чего часть денег пропала вообще. Объяснений в банке не предоставили.

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