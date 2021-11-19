Для украинских заробитчан обновили правила пребывания в Польше: что изменится

Польский сейм принял поправку к закону об иностранцах. Это облегчит легализацию пребывания заробитчан, в том числе из Украины, в Польше.

Так, законопроект упрощает процедуру предоставления вида на временное пребывание в стране (до 3 лет). Об этом сообщает tvn24.

Польские депутаты также поддержали поправку Гражданской коалиции, согласно которой работодатель сможет уведомить о том, что заробитчанин устроился на работу в течение 7 дней с даты ее начала. Теперь законопроект поступит в Сенат.

Из-за масштабной миграции (по разным оценкам за границей работают 3-5 млн украинцев) возникает целый ряд проблем:

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дефицит специалистов рабочих специальностей;

миграции инженеров, медиков и медсестер;

проблемы с закрытием вакансий среди украинских работодателей.

В Польше платят от 46 тыс. грн. Там есть важные преимущества – оклад, компенсация работникам из нашей страны за отбывание карантина (14 дней), тесты на COVID-19 и бесплатная вакцинация.

В Словакии зарплата стартует от 47 тыс. грн, в Латвии – от 33 тыс. В Финляндии украинцы могут получать зарплату от 94 тыс. грн, в Германии – от 58 тыс. грн.

В нашей стране 40% граждан хотели бы переехать в другую страну на постоянное место жительства. Ключевая причина – предложения по интересной и прибыльной работе. 54% граждан не готовы уехать и 6% еще не определились.

Также причинами отъезда украинцев является экономические проблемы в нашей стране, семейные обстоятельства, отсутствие условий для самореализации и политическая нестабильность.

Ключевая причина – положительный опыт работы украинцев в Польше. Каждый третий работодатель из соседнего государства положительно относится к украинским работникам. При этом в Польше не хватает рабочих рук, потому что сами поляки уезжают на заработки в Германию и Великобританию, Норвегию.

OBOZREVATEL ранее писал, что тысячи украинских заробитчан работают в Германии, хотя официально живут в Польше. Причина – немецкие зарплаты выше польских. Нередко работадатели в Германии готовы платить украинским заробитчанам до 100 тыс. грн и больше.