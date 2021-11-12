Тысячи украинских заробитчан живут в Польше, а работают в Германии – там зарплаты еще выше

Тысячи украинских заробитчан работают в Германии, хотя официально живут в Польше. Причина: немецкие зарплаты выше польских. Нередко работадатели в Германии готовы платить украинским заробитчанам до 100 тыс. грн и больше.

Впрочем, по информации Парламент.UA, такие высокие зарплаты предлагают не всем. Зарплаты грузчиков, упаковщиков и других неквалифицированных работников будут меньше, чем узкопрофильных специалистов-экспертов.

Проведенный Парламент.UA анализ сайтов по поиску работы засвидетельствовал, что в Германии самые высокие зарплаты предлагают по трем вакансиям. Речь идет о:

сварщиках;

сварщиках аргономах;

плиточниках.

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Что предлагают сварщикам

Оплата труда сварщиков может составлять от 70 до 140 тыс. грн. Для этого предлагают оформить рабочую визу в Латвии и уже оттуда попасть в Германию по визе Van Der Elst visa. "При этом работодатель берет на себя все материальные затраты по переезду, оформлению документов и оплате жилья", – отмечает издание.

Требования к сварщикам:

стаж работы от 5 лет методом 135;

сварка при напряжении 280-300 Ампер;

сертификат сварщика – украинский или европейский.

Что предлагают сварщикам-агрономам

Этим специалистам предлагают заработную плату от 92 до 117 тыс. грн и оформление по трудовому договору. Рабочая неделя длится 6 дней:

с понедельника по пятницу смена длится 11 часов;

в субботу – 8 часов.

Что предлагают плиточникам

Плиточник в Германии может рассчитывать за заработную плату от 67 до 100 тыс. грн и заключение контракта на шесть месяцев. Условия работы:

полный рабочий день на строительстве;

обеспечивание жильем (общежитие), транспортом и спецформой.

На сегодняшний день в Германии официально трудоустроено около 80 тыс. работников из Украины, отмечают аналитики. Реальное же количество работающих в этой стране намного больше.

"По словам главы Всеукраинской ассоциации компании по международному трудоустройству Василия Воскобойника, это не более 10% от общего числа украинцев в Германии. Нелегально же там работают намного больше мигрантов из Украины", – отмечает издание.

В Украину поступает все больше денег в виде частных переводов. Так, с начала 2021 года их объем составил более 10 млрд долларов. Значительную часть этой суммы составляют переводы от заробитчан.

Согласно информации Национального банка Украины, только в сентябре в Украину из-за границы было совершено денежных переводов на 1,26 млрд, что на 23% больше показателя сентября 2020 года. А по сравнению с январем-сентябрем 2020-го объем таких переводом в 2021 году вырос на 19,2%, или 1,703 млрд долларов.

Украинцы уезжают работать в Польшу, Германию и другие страны ЕС из-за огромной разницы в зарплатах. Такая ситуация уже привела к дефициту на внутреннем рынке труда. От этого страдает экономика Украины: у работодателей нет возможности привлекать профессиональных сотрудников, поэтому приходится конкурировать с иностранцами. И выиграть в этой конкуренции крайне сложно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что польские работодатели нуждаются в заробитчанах из Украины. О нехватке рабочих сообщают все кадровые агентства для иностранцев.