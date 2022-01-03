В Польше пропал 21-летний украинец: неделю не выходит на связь. Фото

В Польше пропал без вести 21-летний Станислав Линчук родом из села Черче в Волынской области. В последнее время он жил и работал в польском городе Катовице.

Украинец не вернулся ни на родину, ни на съемную квартиру в Польше. Об этом в социальных сетях сообщили родственники парня, передает "ВолыньPost".

На связь с семьей Станислав перестал выходить неделю назад, 27 декабря.

Неизвестно, во что он был одет в день исчезновения, но известны такие приметы украинца: рост 185 сантиметров, стройное телосложение, голубые глаза, короткие светлые волосы.

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Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем парне, просят обратиться в ближайшее подразделение полиции в Польше, к украинским правоохранителям либо же позвонить в экстренную службу по номеру 112.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 декабря в Польше нашли мертвым 47-летнего гражданина Украины. Его тело с ранением головы обнаружили возле его съемной квартиры в городе Седльце.