В Польше авто с украинцами попало в ДТП, погибла 22-летняя женщина. Фото
В Польше автомобиль с украинцами попал в дорожно-транспортное происшествие. Вследствие этого погибла 22-летняя гражданка Украины.
Об этом сообщает местное издание Wydarzenia. ЧП произошло в городе Освенцим, что входит в Малопольское воеводство, около часа ночи в среду, 27 апреля.
Автомобиль свернул с дороги и съехал в озеро. Всего в транспортном средстве находилось три человека.
Отмечается, что 41-летний водитель Opel Vivaro и 19-летний пассажир автомобиля смогли спастись самостоятельно. Позже спасатели обнаружили 22-летнюю пассажирку. Женщину без сознания доставили в больницу, но спасти ее жизнь медикам не удалось.
Напомним, в Италии автомобиль местного жителя сбил группу беженцев из Украины. Пятилетняя девочка, пострадавшая в ходе столкновения, умерла. Трагедия случилась неподалеку от города Кротоне.
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