В Италии авто сбило группу беженцев из Украины, погибла пятилетняя девочка

В Италии автомобиль местного жителя сбил группу беженцев из Украины. Пятилетняя девочка, пострадавшая в ходе столкновения, умерла.

Трагедия случилась неподалеку от города Кротоне. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Согласно сообщениям трагедия произошла вечером 20 марта на государственной дороге 106 в городе Канторато к северу от Кротоне. Погибший украинский ребенок с двумя взрослыми шли вдоль дороги, когда их сбил 45-летний житель Кротоне.

Как сообщают СМИ, причины трагедии неизвестны, ведь место ДТП было хорошо освещено и беженцев, недавно приехавших из Украины, было хорошо видно.

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Водителя автомобиля отвезли на освидетельствование на предмет пребывания в состоянии алкогольного опьянения.

По данным итальянских журналистов, на место аварии прибыли военные, коронер и пожарные.

"Столкнувшись с этим трагическим событием, мы все чувствуем глубокую несправедливость жестокой судьбы и огромную боль. Как каждый кротонец, как и каждый родитель, я опустошен. Всего несколько дней назад я лично поехал приветствовать первых братьев и сестер из Украины. Среди них много детей, спасшихся от ужасной войны. Мы встретили их с радостью и теплом. А сегодня вынуждены оплакивать трагическую гибель ребенка. . Нет слов.Только глубокая боль. Боль, которая объединяет всех жителей нашего города", - сказал мэр Кротоне Винченцо Воче о гибели маленькой украинки.

В Кротоне день похорон погибшей девочки объявят траур.

"Мы остаемся едиными в солидарности с украинским народом и украинской общиной Кротоне. И мы будем с рядом с украинцами в момент этой огромной боли", - сказал мэр Кротоне.

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