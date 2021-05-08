В поезде 'Укрзалізниці' во время движения протекал потолок. Фото и видео

В поезде "Укрзалізниці", который следовал сообщением Киев – Николаев, в вагоне прямо во время движения начал протекать потолок.

Видео и фото очевидцев в Facebook опубликовала Галина Попцова. Инцидент произошел 7 мая (чтоб посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Боюсь, что к утру в этом поезде Киев – Николаев пассажиры начнут топить дровами", – написала она.

На опубликованных кадрах видно, что дождь заливал пол, а проводники были вынуждены подставят ведра. Пассажиры, чтобы не намокнуть постоянно следили за вещами и загибали ноги.

Как сообщал OBOZREVATEL, вагон поезда Харьков – Киев "Укрзалізниці" залило водой, отчего повредились личные вещи пассажиров.