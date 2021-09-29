В поезде 'Укрзалізниці' едва не изнасиловали женщину: ей удалось сбежать, но очевидцы были недовольны 'шумом'

Украинка Надежда Кушнир рассказала, что ее пытались изнасиловать в поезде Киев - Львов. Ей удалось избежать насилия, а мужчина отрицал приставание.

Об этом девушка написала в Facebook. Инцидент произошел в ночь на 29 сентября. Она вместе с незнакомым мужчиной ехала в СВ-вагоне.

"Сначала чувак втирал какую-то дичь, показывал жену и ребенка, тогда вообще разделся и моей рукой пытался мне показать отсутствие у себя пупка", – писала Кушнир.

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Она отметила, что сама не знает, чего сразу не покинула купе. С ее слов, мужчина называл ее "ничтожеством".

"Я развернулась к стенке, он закрыл дверь, стащив с меня одеяло, сам встал на колени и пытался расставить мне ноги и лез целоваться и целовать", – вспоминала девушка.

Кушнир добавила, что после такого начала кричать и схватив вещи побежала к проводнице. После этого ее переселили в купе к другому мужчине, который ехал один.

Когда прибыл начальник поезда, "насильник" сказал, что он якобы храпел в купе, поэтому девушка и сбежала от него.

"Хотя другие соседние СВ-купе слышали мой ор, но все высказали только свое негодование шумом", – добавила она.

Кушнир прокомментировала "утешительные" слова, которые услышала после инцидента, мол в ее случае осталось только добавить, что она "была откровенно одета" в широкие штаны и мужское худи и этим "спровоцировала" нападавшего.

"Честно говоря, меня до сих пор трясет и тошнит, и я всю ночь не могла даже выйти в туалет, потому что боялась выйти из купе. Благо меня забрали с поезда и довезли домой, и я жива здорова", – подытожила она.

Позже руководитель по коммуникациям пассажирской филиала УЗ Александр Шевченко попросил Кушнир уточнить детали поездки для проведения анализа действий сотрудников поездной бригады. Он отметил, что ее пассажира можно отследить по электронному билету.

"Проводник, к сожалению, не может точно знать того, что происходит за закрытыми дверями купе, но в случае жалобы на домогательства должна вызывать полицию на ближайшую станцию – такие случаи, к сожалению", – сообщил он.

Шевченко добавил, что в подобных случаях сразу обращаться в полицию.

"Поскольку нас читают сейчас еще и другие пассажиры, лишний раз попрошу вызвать в таких случаях полицию безотлагательно (через начальника поезда в идеале, прибудут до ближайшей станции, уже налажено взаимодействие), так гораздо больше шансов быстро и эффективно все уладить. Но понимаю шок ситуации, поэтому спасибо, что вообще этим поделились! " – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поезде Мариуполь – Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.