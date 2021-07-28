В поезде Киев – Ужгород женщина родила ребенка. Инцидент произошел в ночь на 25 июля, когда поезд остановился в Тернополе.

Как сообщает "Т1 Новини", проводник предупредила диспетчеров тернопольского железнодорожного вокзала, что в вагоне едет беременная и ей необходима помощь. На место прибыла машина "скорой помощи" с врачами.

Медики приняли роды в купейном вагоне, а после отвезли роженицу с новорожденным сыном в Тернопольский областной клинический перинатальный центр "Мать и дитя". Сейчас мать с малышом находятся в больнице.

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Отметим, что в Киеве у женщины начались роды прямо в подземном переходе к станции столичного метрополитена "Лесная". На место вызвали карету скорой помощи.

Также в Днепропетровской области 16-летняя девушка из поселка Трудовая Нива родила девочку в машине скорой помощи. Это была вторая беременность несовершеннолетней.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рокитновский район Ривненской области считают рекордсменом по рождаемости в Украине. Светлана Ковалевич из села Глинного имеет 19 детей и столько же внуков.