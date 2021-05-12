В Киеве женщина родила ребенка в переходе станции метро

В среду, 12 мая, в Киеве у женщины начались роды прямо в подземном переходе к станции столичного метрополитена "Лесная". На место вызвали карету скорой помощи.

Роженице оказывали помощь сотрудники киевского метро, правоохранители и пассажиры подземки, сообщает "Сегодня". Предварительно известно, что ребенок появился на свет до прибытия медиков, хотя они приехали спустя восемь минут после вызова.

Женщиной, родившей ребенка в переходе метрополитена, оказалась жительница Броваров. Ее вместе с новорожденным сыном отвезли в больницу родного города, их жизням ничто не угрожает.

Напомним, ранее на Днепропетровщине 16-летняя девушка из поселка Трудовая Нива Апостоловского района родила девочку в машине скорой помощи. Это была вторая беременность несовершеннолетней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницкой области многодетная 42-летняя мать Светлана Кухарчук родила сына – он стал 18-м ребенком в ее семье. Теперь там будут воспитывать десять парней и восемь девочек.