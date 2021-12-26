В поезде Киев – Ужгород произошло возгорание: пришлось отцеплять вагон. Фото

В ночь с субботы на воскресенье, 26 декабря, во Львове на железнодорожном вокзале произошло задымление пассажирского вагона №7 в поезде №81 Киев – Ужгород. В салоне на тот момент было только два человека, которых пересадили в другой вагон, так что обошлось без пострадавших.

Вагон, где началось возгорание, пришлось отцепить от поезда. Его ликвидировали работники ГСЧС и пожарного поезда, сообщили на странице "Укрзалізниці" в Facebook.

Как уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области, на момент прибытия чрезвычайников вагон уже был отцеплен, а из его окон вырывался дым.

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Пожар был быстро локализован, а затем ликвидирован за три минуты. Огонь успел уничтожить электрощитовую и служебное помещение проводников общей площадью в четыре квадратных метра.

Как результат, поезд затем отправился из Ужгорода в Киев с задержкой в 20 минут. Сейчас комиссия "Укрзалізниці" выясняет причины задымления. К расследованию также подключились правоохранительные органы.

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