На Закарпатье с рельсов сошел локомотив: какие поезда задерживаются
В субботу, 25 декабря, в Закарпатье на участке пути Ясиня – Рахов с рельсов сошел локомотив, было повреждено железнодорожное полотно. Инцидент произошел из-за падения дерева.
Об этом сообщили на официальной странице "Укрзалізниці" в Facebook. Из-за этого в компании предупредили о задержке ряда поездов раховского направления.
Какие поезда задерживаются:
№55 Киев – Рахов – задержка 4 часа на перегоне до Рахова;
№26 Одесса – Рахов – задержка 2 часа 30 минут по Ясине;
№95 Киев – Рахов – задержка 40 минут по Ворохте;
№15 Харьков – Рахов – отправился с задержкой на 50 минут из Яремче.
Отмечается, что пассажиров, которые едут в Рахов и Квасы, на автобусах Львовской железной дороги отвезли со станции Ясиня.
"Укрзалізниця" начала работы по восстановлению колеи и привычного движения поездов. Тепловоз уже подняли на рельсы, а после 12:00 поезда уже смогут ехать на станцию в Рахове.
"Укрзалізниця просит прощения за вынужденную задержку", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" получила 5 новых вагонов, приобретенных за счет госбюджета. Среди новшеств в них раскладные столы, системы видеонаблюдения в общих зонах вагонов и экологические туалеты.