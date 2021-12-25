На Закарпатье с рельсов сошел локомотив: какие поезда задерживаются

В субботу, 25 декабря, в Закарпатье на участке пути Ясиня – Рахов с рельсов сошел локомотив, было повреждено железнодорожное полотно. Инцидент произошел из-за падения дерева.

Об этом сообщили на официальной странице "Укрзалізниці" в Facebook. Из-за этого в компании предупредили о задержке ряда поездов раховского направления.

Какие поезда задерживаются:

№55 Киев – Рахов – задержка 4 часа на перегоне до Рахова;

№26 Одесса – Рахов – задержка 2 часа 30 минут по Ясине;

№95 Киев – Рахов – задержка 40 минут по Ворохте;

№15 Харьков – Рахов – отправился с задержкой на 50 минут из Яремче.

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Отмечается, что пассажиров, которые едут в Рахов и Квасы, на автобусах Львовской железной дороги отвезли со станции Ясиня.

"Укрзалізниця" начала работы по восстановлению колеи и привычного движения поездов. Тепловоз уже подняли на рельсы, а после 12:00 поезда уже смогут ехать на станцию в Рахове.

"Укрзалізниця просит прощения за вынужденную задержку", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" получила 5 новых вагонов, приобретенных за счет госбюджета. Среди новшеств в них раскладные столы, системы видеонаблюдения в общих зонах вагонов и экологические туалеты.