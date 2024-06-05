Интересует состояние сохранности зданий: государственная комиссия начала проверку имущества в Почаевской лавре, которой до сих пор пользуется УПЦ МП

В среду, 5 июня, в Кременецко-Почаевском государственном историко-архитектурном заповеднике в Тернопольской области начала работу комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины. Эксперты будут проверять состояние сохранности недвижимого имущества заповедника, переданного в безвозмездное пользование УПЦ МП в 2003 году. Речь идет о комплексе сооружений Почаевской лавры.

Об этом сообщила пресс-служба Минкульта. Проверка продлится до 29 июня.

Это первый обзорный выезд комиссии. Ее возглавляет начальник отдела координации деятельности учреждений культуры департамента культурного наследия МКИП Ольга Рутковская.

Она пояснила, что такие проверки и обзоры должны проходить периодически и системно. Это фактически наблюдение за тем, в каком состоянии находятся национальные памятки Украины.

"Сегодня речь идет об одной из национальных святынь. Сейчас нас интересует состояние сохранения зданий, а также то, насколько происходит соблюдение техники пожарной безопасности. Кроме того, нас интересует еще и сохранность икон, иконостасов, других вещей, которые являются неотъемлемой частью памятников комплекса . Все эти вещи описаны и все это подлежит проверке", – пояснила Рутковская.

По результатам проверки комиссия составит соответствующие акты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минкульте была создана комиссия для проверки состояния Почаевской лавры, которую арендует УПЦ МП. В состав комиссии вошли 7 человек, включая представителей Тернопольской ОВА, ГСЧС и Кременецко-Почаевского заповедника.

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