В Пирогово завершают реставрацию старинной ветряной мельницы с Херсонщины: появилось видео

В Национальном музее архитектуры и быта в Пирогово продолжается реставрация старинной ветряной мельницы с Херсонщины – из села Александровка, которое было под оккупацией и где продолжаются изнурительные бои. Мельнице более 100 лет. Ориентировочно она была построена в конце XIX – начале XX века.

В Киев попала в 1973 году, где планировалось ее восстановить. Однако реставрационные работы с тех пор не проводились. Как следствие, существенно повредились стены из камня-известняка, кровля, дверь. Крылья практически не сохранились. В 2023 году при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді" началась реставрация этой ветряной мельницы. Весь процесс команда Фонда решила не только снять, но и положить на музыку.

Так появилось ASMR-видео со звуками реставрации ветряной мельницы. В его основе – музыка бандуры, которую написала и исполнила Елена Немеш, победительница ряда всеукраинских музыкальных конкурсов и выпускница Киевской муниципальной академии музыки им. Г. М. Глиера. За саунд-дизайн отвечали Иван и Наталья Короп.

За год реставрационных работ удалось:

основательно исследовать состояние объекта;

расчистить территорию вокруг ветряной мельницы и склона;

возвести охранную стену;

укрепить и гидроизолировать фундамент;

согласно чертежам изготовлены и установлены дубовые крыша и лопасти;

воспроизведен аутентичный рабочий механизм;

обустроена территория вокруг ветряной мельницы.

18 мая в Национальном музее архитектуры и быта (Музей под открытым небом в Пирогово) состоится официальное открытие ветряной мельницы.