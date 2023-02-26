В первые дни весны Землю накроет магнитная буря: советы для метеозависимых

В начале весны Землю накроет магнитная буря. Опасный период прогнозируется на 4 марта. В связи с этим, метеозависимым людям следует быть готовыми к колебаниям защитного купола планеты.

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Как сообщают издание "Вікна", магнитные бури в марте будут средней мощности. И их будет мало.

Первая солнечная вспышка средней интенсивности ожидается 4 марта.

Кроме того, 12 марта ожидается слабая волна магнитных бурь, 19 марта – магнитная буря средней мощности, 31 марта – ожидается еще одна буря средней мощности.

Как известно, магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце.

Колебания, впоследствии, негативно влияют на работу систем связи и здоровья людей, а также всех существ.

Наибольшим образом магнитные бури ощущают метеозависимые люди.

Чтобы уменьшить негативное влияние во время такого периода, следует:

– проводить больше времени на свежем воздухе;

– не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

– иметь спокойный и стабильный сон;

– принимать контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

– пить больше воды;

– разгрузить свой рабочий день.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили таинственные "искры" на Солнце. Они помогут предсказывать вспышки и магнитные бури.

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